Nabilla enceinte : belle photo de son baby bump et déclaration d'amour

Depuis 2013 et le tournage de la cinquième saison des Anges (NRJ12), lors de laquelle ils se sont rencontrés, Nabilla Benattia et Thomas Vergara filent (presque) le parfait amour. Alors que le célèbre duo a annoncé il y a peu qu'il allait accueillir son premier enfant, la star de télé-réalité devenue femme d'affaires a fait une belle déclaration d'amour à son homme.

"Dès le premier regard j'ai su que c'était toi, dans six mois nous serons 3, je ne réalise pas encore... Je suis tellement émue et tellement heureuse. Merci la vie de nous donner la chance de devenir parents. Je t'aime plus que tout au monde mon amour", a-t-elle écrit sur Instagram.

Ces mots sont accompagnés d'une photo particulièrement touchante. Sur celle-ci, Nabilla, sublime dans une robe bohème blanche, pose la main sur son baby bump, lequel a semble-t-il poussé d'un coup. La jolie brune de 27 ans appuie aussi délicatement son visage sur celui de son chéri. Une photo pleine de tendresse partagée par Thomas Vergara dans une de ses stories Instagram.