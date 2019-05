Nabilla enceinte de 4 mois : son baby bump a bien poussé !

Dans moins de 5 mois, Nabilla et son amoureux Thomas Vergara accueilleront leur premier enfant. En effet, la jolie brune de 27 ans est enceinte ! Fière de ses nouvelles courbes de future maman, elle n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux. Samedi 4 mai 2019, Nabilla s'est dévoilée plus rayonnante que jamais en total look blanc !

En pantalon et veste ceinturée, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman fait sensation. Coiffée d'un maxi serre-tête blanc à perles et le visage sublimé par un maquillage prononcé, Nabilla se tient de profil, mains sous le ventre. Une pose qui met en avant son superbe baby bump ! "Mom is waiting for you baby (NDLR : Maman t'attend mon bébé, en français)", a-t-elle écrit avec des émoticônes représentant un biberon, une femme enceinte et des coeurs.