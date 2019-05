Nabilla enceinte : Décolleté plongeant, elle pose en peignoir

Lors du 72e Festival de Cannes qui s'est déroulé il y a quelques jours, Nabilla a fait sensation en se dévoilant en tenue haute couture, en look décontracté sur le balcon de son hôtel ou en création stylée qui camouflait son ventre arrondi. Et entre deux montées des marches, la jolie brune et femme d'affaires a pris la pose pour des photographes. L'un d'entre eux l'a immortalisée en peignoir et le résultat est d'une sensualité folle.

Assise sur un canapé en tissu beige, la tête inclinée sur le côté et le sourire aux lèvres, l'épouse de Thomas Vergara joue les mannequins dans une des suites du JW Marriott à Cannes. Cette photo, qui date donc de plusieurs jours, fait actuellement le buzz car on peut y voir la bombe baisser le peignoir qu'elle porte de façon à ce qu'il camoufle le bas de sa poitrine. Résultat, Nabilla offre à ses followers une magnifique vue de ses épaules dénudées et de son décolleté.

"Maman se prépare. Au top", écrit-elle. Elle a aussi un mot pour son ami le coiffeur Paul Duchemin, qui a été à l'origine de sa dernière coupe de cheveux, justement réalisée à Cannes.