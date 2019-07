Nabilla enceinte et en robe transparente : le prix de son look

Nabilla est enceinte de son premier enfant. Et depuis l'annonce de sa grossesse en avril dernier, l'amoureuse de Thomas Vergara – avec qui elle est désormais mariée – rayonne ! Sur les réseaux sociaux, la future maman de 27 ans affiche des looks toujours plus travaillés... et surtout qui mettent en valeur son joli baby bump !

Dimanche 30 juin 2019, la belle Nabilla a publié une photo de sa balade dans les rues de Londres, où elle habite actuellement avec son chéri Thomas. Et c'est pour un total look blanc que la jeune femme a craqué. Elle a opté pour une petite robe en dentelle transparente signée Sofia, the label qui est aujourd'hui sold out mais qui valait 367 euros. Un modèle qui moule son ventre arrondi de future maman. Aux pieds, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman porte une paire d'espadrilles à talons compensés de 10 cm. Il s'agit d'un modèle de la marque Rouje vendu à 125 euros.