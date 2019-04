Nabilla, enceinte et stylée à Coachella : nouveau look pour la future maman

Nabilla, enceinte, s'éclate à Coachella ! Quelques jours après avoir officialisé sa grossesse auprès de nos confrères de Paris Match, la future maman s'est envolée vers les États-Unis, où elle propose des looks tous plus stylés les uns que les autres pour le célèbre festival de musique en plein désert californien. Dimanche 14 avril 2019, l'amoureuse de Thomas Vergara a dévoilé un tout nouveau style !

Après s'être affichée en poupée Barbie, Nabilla mise sur le bleu. C'est ainsi que la belle brunette de 27 ans a quitté sa longue chevelure rose pour une perruque bleue coupée au carré. En cuissardes de cuir blanches et minishort en jean, la future maman dévoile ses longues jambes parfaites. Vêtue d'une veste bleue à franges et d'un haut de bikini blanc issu de sa propre marque de maillots de bain, Day Off Swim. Une tenue qui met en valeur son baby bump et qui a fait l'unanimité auprès des quelque 150 000 followers qui ont "liké" les clichés.