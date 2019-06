Nabilla enceinte : nouveau look moulant son baby bump qui a bien poussé !

Depuis l'officialisation de sa grossesse, Nabilla rayonne ! Sur les réseaux sociaux, l'amoureuse de Thomas Vergara partage quelques jolies photos d'elle enceinte. Ces derniers jours, entre Monaco et Menton, le couple a profité de tendres moments à deux. L'occasion pour la future maman de dévoiler son baby bump qui a bien poussé.

C'est dans le quartier de Monte-Carlo, à Monaco, que Nabilla a pris la pose lundi 24 juin 2019. Au bord de la mer Méditerranée, la jolie brune de 27 ans s'est affichée en top de maillot de bain bandeau et cycliste de grossesse moulant son ventre bien arrondi. Un total look blanc rehaussé par une paire de boucle d'oreille créoles et d'un bracelet couleur or. Sublime, la jeune femme dévoile avec fierté ses nouvelles courbes de grossesse.