Nabilla enceinte : premier bébé avec Thomas Vergara !

Ses fans attendaient la bonne nouvelle depuis longtemps, Nabilla est enceinte de son premier enfant !

Ce sont nos confrères de Public qui ont annoncé la bonne nouvelle ce 7 mars 2019. Après plus de six années d'amour, la bombe de 27 ans et son chéri Thomas Vergara attendent leur premier bébé et Nabilla, récemment remarquée lors de la Fashion Week parisienne, serait plus précisément enceinte de trois mois. Pour le moment, le sexe du bébé reste inconnu.

Une excellente nouvelle qui intervient alors que l'on sait que le couple avait déjà prévu de se marier dans les mois qui viennent. Le 13 janvier dernier, tandis que Nabilla fêtait ses six années de couple avec Thomas, elle écrivait sur ses réseaux sociaux : "6 ans aujourd'hui, 6 années de bonheur, de joie, de tristesse mais tellement d'amour... Je t'aime @ThomasVergara depuis le premier jour, hâte et fière de devenir ta femme tu es une personne exceptionnelle. Merci d'être qui tu es ! Je t'aime tellement."

Rappelons aussi que c'est en mars 2018 que le beau brun aux yeux verts avait demandé sa belle en mariage, comme Nabilla le révélait alors sur les réseaux sociaux.

Que de chemin parcouru pour les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la télé-réalité 5 (NRJ12) en 2013 et qui, malgré la triste histoire du coup de couteau survenue en 2014 – qui a envoyé Nabilla derrière les barreaux pendant plusieurs mois –, ont réussi à tourner la page de ces moments sombres.

Toutes nos félicitations aux amoureux !