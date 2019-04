Nabilla, enceinte, révèle pourquoi elle préfèrerait avoir une petite fille...

Samedi 13 avril 2019, les téléspectateurs de 50 mn Inside sur TF1 ont pu découvrir un reportage consacré à Nabilla. Dans celui-ci, qui suivait ses premiers pas de femme enceinte entre Londres et Paris, la fiancée de Thomas Vergara a évoqué ses préférences pour le sexe de son futur bébé.

C'est alors qu'elle était en plein shooting dans les beaux quartiers de Paris pour sa propre marque de cosmétiques que l'ex-star de télé-réalité reconvertie en influenceuse et businesswoman a révélé sa petite préférence.

Lorsque la voix-off indiquait qu'elle allait prochainement lancer sa ligne de maillots de bain et donc la promouvoir en prenant la pose avec son baby bump, Nabilla a indiqué : "Ce sera avec mon petit ventre, du coup on va essayer de trouver d'autres angles que d'habitude. Je trouve qu'une femme enceinte c'est joli aussi, ça peut être canon et moi je suis très fière donc j'ai vraiment hâte. Et puis peut-être que l'on fera une collection pour les petites filles ou les petits garçons, on ne sait pas encore ! On verra bien." Dans la foulée, la bombe a ajouté en se projetant dans l'avenir : "Ce serait bien si c'était une fille parce que du coup j'ai plus d'idées ! Mais les deux ce sera très bien pour moi."

En attendant de connaître le sexe de son bébé, Nabilla raconte quotidiennement sa routine de femme enceinte sur les réseaux sociaux. Actuellement aux Etats-Unis pour assister au festival de Coachella, la future maman multiplie les clichés sexy mettant en valeur ses formes naissantes.

Ce nouveau numéro de 50 mn Inside a attiré 2 290 000 téléspectateurs, soit 16,6% de parts de marché.

