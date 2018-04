Nabilla, encore une nouvelle intervention esthétique : Les résultats dévoilés !

Bien qu'elle affiche déjà une plastique de rêve, Nabilla semble viser la perfection. Récemment, la compagne de Thomas Vergara s'est offert de nouvelles dents. Si elle n'a pas évoqué le sujet, son médecin s'est chargé de publier sur Instagram les résultats de l'intervention.

Sur le réseau social, le docteur Michael Apa, dentiste spécialisé dans l'esthétique et officiant à Dubaï et à New York, a partagé en février dernier l'avant/après de Nabilla. L'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman a ainsi profité de ses vacances à Dubaï pour se faire poser des facettes en porcelaine. Le but principal ? Éclaircir définitivement les dents du patient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le médecin a tenu sa promesse. Sur le cliché, la dentition de la jolie brune apparaît nettement plus blanche et brillante qu'avant l'intervention.