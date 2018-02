Nabilla et Ayem Nour complices face à Iris Mittenaere pour une soirée parfumée

Mercredi 7 février 2018, de nombreuses stars du petit écran et d'anciennes Miss France se sont rendues au QG dans le 11e arrondissement de Paris afin d'assister au lancement du nouveau parfum de Cacharel, Yes I Am. Sur le "tapis rouge" de l'événement glamour, Nabilla Benattia – sublime dans son tailleur noir offrant un large et classieux décolleté – et une Ayem Nour amincie ont pris la pose ensemble... et avec le sourire !

Les deux ex-BFF de 26 et 29 ans – qui n'ont par la suite pas entretenu que des rapports amicaux – ont vraisemblablement définitivement enterré la hache de guerre et partagent désormais que de bons moments. Thomas Vergara, le séduisant compagnon de Nabilla, a aussi pris la pose avec le duo pour le plus grand bonheur des photographes présents.

Cependant, la plus grande star de la soirée était incontestablement notre ex-Miss France 2016 et ex-Miss Univers 2016 Iris Mittenaere. Aux côtés de ses amies Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), Valérie Bègue (Miss France 2008) et Malika Ménard (Miss France 2010), la jeune femme – stylée dans sa robe rouge aux couleurs de la marque – qui vient de fêter ses 25 ans à Paris après avoir passé de longs mois à New York a offert son plus grand sourire sur le photocall du QG.

Dans l'enceinte de l'établissement, nos trois bombes ont pu croiser la route de nombreuses personnalités invitées par Jean Bousquet, le fondateur de Cacharel. Parmi elles, l'égérie de la marque Izzy Bizu, le directeur de L'Oréal Luxe France Tamim El Mili, le beau gosse de Danse avec les stars Anthony Colette, sa camarade Denitsa Ikonomova, Jade Jerrop, la starlette de télé-réalité Jessica Errero, Ariel Doukhan, Patricia Contreras, Shera Kerienski, Noholita et de nombreux influenceurs.

Une soirée très réussie !

Julien Perret