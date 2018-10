Nabilla et la polémique de Fun Radio sur le viol : Sa déclaration surréaliste

Après avoir énoncé tous les faits, Cyril Hanouna a posé la question suivante à ses chroniqueurs : "Êtes-vous choqués par la polémique ?" Gilles Verdez a pris directement la parole : "Pour moi, la polémique existe. Ces gens-là sont des criminels. Ils ne doivent plus faire de radio. C'est l'apologie du viol conjugal. On ne peut pas faire ça." Le présentateur de C8 ne s'attendait sûrement pas à l'intervention soudaine de Nabilla. Dans l'incompréhension la plus totale, la fiancée de Thomas Vergara a lâché : "Mais, comment on peut savoir si elle est d'accord ou pas, étant donné qu'elle dort ?" Une déclaration qui a, à la fois, surpris et consterné les internautes.

Et ce n'est pas tout, une dispute a éclaté entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez. "C'est très grave et insupportable, surtout pour un journaliste comme toi. Tu emploies des mots à tort et à travers. Employer le mot viol pour ça, c'est une honte pour les gens qui sont violés. (...) Tu banalises tout. Le viol pour toi, c'est faire un câlin à sa copine, même s'il peut être maladroit et qu'elle veut dormir", a lancé l'animateur de Touche pas à mon people (C8) à son camarade.

Exaspéré par les propos de Matthieu Delormeau, Gilles Verdez s'est laissé emporter par la colère : "Ça commence à m'énerver, votre truc. Je ne suis pas un extrémiste ! Vous faites chier ! Je dis ce que je pense. Réveiller par surprise... L'absence de consentement, dans un couple ou pas dans un couple, c'est un viol ! Arrêtez, ne dites pas n'importe quoi ! Il y a des gens qui sont victimes de ça ! Vous me faites un procès d'intention." La séquence est à voir ci-dessous !