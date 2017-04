Nabilla et son public clashés par Claude Sarraute : "C'est des crétins !"

Le 25 mars dernier, une rencontre inattendue a eu lieu au Salon du livre 2017 à Paris. Nabilla Benattia (25 ans), venue faire la promotion de son autobiographie Trop vite (éditions Michel Lafon), a croisé la route de la pétillante Claude Sarraute (89 ans) dont le dernier livre Encore un instant (éditions Flammarion) est également disponible.

Sous l'oeil des caméras d'OFNI (W9), on a ainsi pu découvrir une Claude Sarraute très taquine lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur la présence de la petite amie de Thomas Vergara à cet événement littéraire. "Je ne sais pas qui est Nabilla !", a-t-elle assuré. Puis, voyant la bimbo s'approcher de son stand tout en faisant des selfies avec des fans, la complice de Laurent Ruquier a continué : "Oh regarde le cul ! La bouche en cul de poule ! Oh non, elle est trop... Elle s'appelle Nabilla, moi je sais pas qui c'est, Nabilla ça ne me dit rien !"

Une fois en face de Nabilla, Claude Sarraute a toutefois lâché avec un regard malicieux : "Oh que t'es belle ! Oh que t'es belle ! J'adooooore ! Oh puis t'as des yeux..." Et de poursuivre quelques secondes plus tard en voyant toute une foule acclamer la starlette de télé-réalité : "C'est normal, c'est des crétins... et elle aussi !"

