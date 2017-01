Nabilla et Thomas : Une nouvelle télé-réalité secrètement en préparation ?

Si Nabilla Benattia est discrète en ce début d'année, il se pourrait pourtant que la petite amie de Thomas Vergara exilée à Londres nous réserve quelques surprises pour 2017. À l'occasion de la réédition (en format poche) de son autobiographie à succès Trop vite, la jeune femme a ajouté quelques lignes à son ouvrage afin de parler de ses projets professionnels...

Qu'on se le dise, il se pourrait bien que nos tourtereaux apparaissent dans leur propre émission de télé cette année. "Avec Thomas, je travaille à une émission sur la TNT où nous parcourrions le monde, petit couple de voyageurs sans rien de luxueux, juste très avides de découvertes", a écrit Nabilla sans se faire plus précise pour le moment. Outre ce projet que l'on devine ambitieux, la bombe de 24 ans se verrait bien "animer une émission de cuisine" (à l'instar d'Élodie Gossuin ?) mais aussi "chroniquer de temps en temps, jouer, tenter, aller où l'on m'invite".

En dehors des médias, Nabilla compte également continuer à devenir une véritable businesswoman, notamment avec sa marque "Nabilla" au travers de laquelle elle souhaite proposer différents produits : "Gloss, cosmétiques, blanchiments dentaires, thé (...) en contrôlant la qualité." Bien entendu.

Désormais, les ambitions de notre Nabilla nationale sont claires. "Je veux être une millionnaire passionnée, familiale. Je ne serai jamais Marion Cotillard, je n'ai pas son talent, ni chroniqueuse télé à perpétuité, je n'ai pas la patience, je ne suis pas assez normée", a lâché avec lucidité la star qui fera une apparition dans la 5e saison de la série Orange Is the New Black.