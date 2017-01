Nabilla et Thomas Vergara, 4 ans de relation : "Je t'aime comme au premier jour"

Le message, qui a été "liké" plus de 2000 fois par les fans, a également été retweeté sur le compte de celui qui avait été révélé au public dans la sixième saison de Secret Story, en 2012.

S'il n'a publiquement rien écrit pour sa bien-aimée, Thomas Vergara ne la quitte pas des yeux. Il y a quelques semaines, les amoureux s'étaient rendus à New York, où Nabilla a tourné dans la série Orange is the New Black. Le couple déborde de projets puisque de nombreuses rumeurs ont fait état de la préparation d'une nouvelle émission de télé-réalité. Des propos confirmés ce 13 janvier par nos confrères de Télé Star, qui affirment que Nabilla a bel et bien du pain sur la planche avec la société La Grosse Equipe.

Enfin, la demoiselle a également confié sur Instagram qu'elle s'apprêtait à sortir ses propres émoticônes, des "Nabimoji". Elle suit ainsi l'exemple de nombreuses stars avant elle telles que Kim Kardashian, Blac Chyna ou même Kev Adams.