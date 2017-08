Nabilla et Thomas Vergara en road trip : Photos et premières indiscrétions !

Le couple vedette de la télé-réalité fera son grand retour sur NRJ12 dès le 28 août prochain dans une toute nouvelle émission de télé-réalité : Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Aux côtés de Tarek, le frère de la jolie brune, et de quelques amis proches, ils sillonneront le pays durant vingt jours. Seulement, pas question pour eux de bénéficier du confort d'hôtels 5 étoiles : Nabilla et Thomas Vergara vivront cette aventure sous forme de road trip !

La bande a pour objectif d'atteindre Sydney sac sur le dos, avec seulement quelques dollars australiens en poche. Afin d'accomplir la mission, les amants terribles de la télé-réalité et leurs proches devront dormir chez l'habitant et effectuer des tâches bien loin de leur quotidien... En plus du climat et des insectes, Nabilla et Thomas devront faire avec les humeurs des uns et des autres. Une aventure qui promet de nombreux rebondissements !

Et une chose est sûre : le couple est sorti grandi de ce tournage. Alors que des rumeurs les disaient séparés, l'ex-candidate des Anges (NRJ12) avait mis les choses au clair via un post Instagram. "Oui je confirme nous avons eu des différends mais nous nous aimons plus que tout avec Thomas, avait-elle lancé. Nous avons vécu une aventure extrêmement difficile qui nous a pendant une période écartés car nous n'étions plus sur la même longueur d'onde et très loin de notre confort habituel." Et de conclure : "Dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas mais tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir."

Rendez-vous à partir du 28 août 2017, du lundi au vendredi à 18h15 sur NRJ12 afin de suivre Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie.