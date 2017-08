Nabilla et Thomas Vergara fous amoureux : Leur escapade romantique à Mykonos

Après une passe difficile au sein du couple, aujourd'hui tout va mieux. Alors que le tournage de leur nouvelle émission de télé-réalité baptisée Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie (NRJ12) vient tout juste de s'achever, les deux amoureux se sont envolés vers la Grèce. En vacances à Mykonos, la jolie brune et son compagnon se prélassent au soleil, comme en témoignent les quelques clichés partagés sur les réseaux sociaux.

Nabilla prend la pose en bikini sexy dévoilant sa silhouette de rêve, dans les bras de Thomas Vergara, lunettes de soleil vissées sur le nez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple semble plus heureux et complice que jamais. Un bonheur retrouvé quelques jours après l'orage...

Pour rappel, Nabilla et Thomas étaient au bord de la rupture. Alors que Jeremstar avait indiqué qu'ils s'étaient séparés, l'ex-candidat de Secret Story 6 avait confirmé l'information auprès de nos confrères de Non Stop People. Depuis, la brunette de 25 ans a mis les choses au clair. "Oui je confirme nous avons eu des différends mais nous nous aimons plus que tout avec Thomas (...) Je pense que dans un couple il y a parfois des hauts et des bas mais tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir", avait alors lancé Nabilla. En bref, c'est toujours l'amour fou !