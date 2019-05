Nabilla et Thomas vers un second mariage : "Grande fête" après l'accouchement

Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont mariés le 7 mai 209, à Londres. Une cérémonie très intime en compagnie de leurs mamans respectives. "J'ai dit oui", avait écrit la jeune femme de 27 ans, enceinte de son premier enfant, en légende d'une photo d'eux après le mariage. Certains fans ont été surpris de découvrir que le couple n'avait pas fait une plus grande fête pour l'occasion.

La nouvelle annonce de la belle brune sur Snapchat a donc dû leur faire plaisir. Récemment, Nabilla Benattia a révélé qu'elle allait dire "oui" à Thomas une seconde fois. "Donc, on s'est marié il y a quelque temps avec uniquement nos mamans. On avait déjà prévu, on voulait être que tous les deux, c'était un moment qui était très émouvant, j'ai fait que pleurer. Ça représente tellement de choses, le mariage, pour moi, par rapport à notre histoire", a confié l'ancienne star de télé-réalité dans un premier temps.

Et d'indiquer qu'un mariage serait organisé l'an prochain avec tous leurs amis. "Comme une grande fête... on s'est dit que ce serait mieux de le faire quand j'aurai accouché... Depuis toute petite, j'ai cette idée en tête, que vous découvrirez bientôt, je n'attendais que le prince charmant pour réaliser ce rêve. J'ai une idée bien précise de ce que je veux. Le mariage pour moi, c'est merveilleux, ça fait réaliser plein de choses. Sur les réseaux, j'ai vu que plein de personnes nous avaient compris et ça m'a fait plaisir. C'était notre organisation et notre choix", a conclu Nabilla.

En attendant, la belle continue à profiter de sa grossesse. Actuellement, elle dévoile avec plaisir son baby bump au Festival de Cannes.