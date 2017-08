Nabilla : Exit le superficiel, son changement de look radical !

Rappelons que depuis son passage dans les Anges 5 (NRJ12) et son fameux "Non mais allô quoi", Nabilla a bien changé. La compagne de Thomas Vergara a adopté un look beaucoup plus sobre et naturel, loin des robes moulantes et des talons excessivement hauts qu'elle portait jadis. Marion, sa styliste, nous avait confié que la jolie brune souhaitait désormais dégager l'image "d'une fille dans l'air du temps, qui a mûri, qui a compris que tout ne se joue pas avec une jupe mini et un décolleté plongeant". Pari réussi.