Nabilla photo nue et au naturel avant une soirée boxe !

Nabilla Benattia était de sortie, jeudi 14 décembre 2017.

En compagnie de Thomas Vergara, la belle brune de 25 ans s'est rendue à une grande soirée de boxe organisée par Asloum Event, dans l'enceinte mythique du Palais des sports de Levallois. Elle n'a sans surprise pas manqué de prendre la pose avec son homme, en début de soirée.

Les tourtereaux ont ensuite rejoint leur petit nid d'amour. Et, le lendemain, Nabilla a posté via sa story Instagram une photo qui n'est pas passée inaperçue. On la découvre au naturel et... nue ! Bien évidemment, l'ancienne star des Anges de la télé-réalité a pris soin de couvrir une grande partie de son corps avec son drap.

Il n'empêche que ledit cliché a fait soudainement grimper la température. Idéal en cette période hivernale.

À noter que sur la photo, Nabilla n'a plus la frange qu'elle a récemment dévoilée. La raison ? Il s'agissait d'une frange a clip comme elle l'a expliqué sur Instagram hier soir : "Fringe done. Voilà comme chaque année à cette période j'ai envie d'une frange ! Je trouve ça trop joli mais cette fois-ci je n'ai pas fait la même erreur car je finis toujours par me lasser par la suite et mes cheveux mettent du temps à repousser... j'ai opté pour une frange à clip ! Il y a des bars à frange qui existent ! Je vous fais prochainement un article pour vous recommander des super endroits ! En tout cas merci pour vos milliers de messages !"