Nabilla s'est-elle fait réduire les seins ? La starlette répond...

Il y a quelques semaines, Nabilla profitait des températures clémentes de la Californie en s'exhibant en bikini sur une plage de Malibu. À cette occasion, de nombreux internautes se sont demandé si, à tout hasard, la star de 25 ans n'avait pas fait réduire ses seins tant son décolleté semblait plus sage qu'il y a quelques mois...

Interrogée par nos confrères de téléstar.fr, la compagne de Thomas Vergara – actuellement en promo pour son deuxième livre Nabilla est inclassable – a remis les choses en perspective. "Ce n'est pas le cas. Il faut savoir que, quand on se fait refaire les seins comme moi, ils ont tendance à prendre beaucoup de volume. Mais, au bout de quelques années, ils reprennent une forme naturelle", a-t-elle assuré. Ses fans peuvent dire "ouf", Nabilla n'est pas repassée par la case chirurgie esthétique et tout ça n'est que le fruit du temps qui passe et de ses récentes poses peu flatteuses pour le galbe de ses seins.

Toujours interrogée par nos confrères, Nabilla a de plus promis qu'elle n'avait pas l'intention de se faire refaire les seins (ou toute autre partie de son corps) avant un bon bout de temps. "Aujourd'hui, à 25 ans, je n'en ai pas besoin. Je suis très bien comme je suis. On verra peut-être à 50 ou 60 ans quand mes seins tomberont et qu'il faudra retoucher ma peau", a-t-elle expliqué.