Nabilla sexy en bikini : Ses vacances paradisiaques avec son chéri Thomas !

Après s'être rendus à Paris pour assister à plusieurs défilés lors de la Fashion week, Nabilla Benattia et son compagnon Thomas Vergara ont posé leur bagages dans un nouvel endroit paradisiaque, les Bermudes. Plages de sable blanc, eau turquoise, soleil et cocotiers... Rien de tel pour se ressourcer après une année bien remplie pour le couple installé à Londres depuis 2016.

Sur Instagram, Nabilla n'a pas oublié d'informer ses quelque 3 millions d'abonnés de son séjour romantique. En balade sur la plage ou en pleine séance de bronzage, l'ancienne star de télé-réalité s'affiche toujours plus sexy avec des bikinis au décolleté ultraplongeant mais aussi en plein moment câlin avec son chéri Thomas.

En couple depuis 2013, Nabilla et Thomas ne se sont plus quittés depuis leur rencontre sur le tournage des Anges de la télé-réalité. Depuis, la belle s'est reconvertie en tant qu'influenceuse de luxe et a la chance de pouvoir visiter les quatre coins du monde à la recherche des endroits les plus convoités. Il y a encore quelques semaines, les amoureux partageaient déjà de doux moments sur les toits grecs, à Santorin.

À la rentrée, le planning de Nabilla risque d'être un peu plus chargé puisqu'elle devrait faire son grand retour dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste !