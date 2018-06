Nabilla soutient Jessica Thivenin face à Louboutin : "Ce n'est pas courtois"

Après le sérieux coup de gueule de Jessica Thivenin des Marseillais (W9) contre la marque de luxe Louboutin, c'est désormais Nabilla qui entre dans la danse.

La chérie de Thomas Vergara ne comprend pas, elle non plus, pourquoi la marque des célèbres chaussures aux semelles rouges a demandé aux productions de télé-réalité de ne plus montrer ses produits à l'image. Une demande tout à fait légale puisque ces semelles sont aujourd'hui considérées comme un logo. Invitée du Buzz TV du TV Magazine, la star de 26 ans a tout de même réagi : "Je ne trouve pas ça très courtois. À mes débuts, il y a cinq ans, j'avais subi la même chose de la part de cette enseigne. Ce sont des jeunes comme tout le monde qui ont envie, simplement, de porter des choses de luxe. Je ne pense pas qu'ils abîment la marque tant que ça. Au contraire, je pense même qu'ils donnent envie aux jeunes qui regardent d'acheter cette marque. Je trouve ça pas très sympathique, vraiment."

Pour rappel, à la mi-juin, Jessica s'était exprimée sur Snapchat après avoir appris que sa production lui demandait de venir sur le tournage des Marseillais sans ses célèbres chaussures à semelles rouges : "Je trouve ça minable. Parce qu'il faut être quelqu'un pour porter ta paire de chaussures ? Si t'es pas un mannequin, t'as pas le droit ? Si t'es pas quelqu'un de connu, qui n'a pas une bonne image, t'as pas le droit ? Il faut être qui, en fait ? (...) Moi, personnellement, je ne vais pas les jeter. Je les ai payées, ça coûte quand même un vrai budget pour ceux qui connaissent les prix. Je les mettrai de temps en temps mais je n'en achèterai plus des nouvelles à moins qu'un jour on décide que je suis quelqu'un pour porter ces chaussures. Non mais la blague, j'ai jamais vu ça." Et d'ajouter pour prévenir ses abonnées : "Elles sont belles, on va pas dire le contraire, mais ce sont des chaussures pour faire joli, on peut pas tenir une soirée avec, elles font terriblement mal !"