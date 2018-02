Nabilla sublime en bikini à Dubaï : Sa silhouette de rêve affole !

Depuis le 17 février 2018, Nabilla profite de quelques jours de vacances ensoleillées à Dubaï en compagnie de son petit ami Thomas. Un choix judicieux à la vue de la météo du côté des capitales Paris et Londres où la star passe le plus clair de son temps.

Ainsi, depuis samedi, la star qui a récemment fêté ses 26 ans multiplie les clichés sexy depuis sa destination de rêve. Qui dit Dubaï, dit forcément températures clémentes et complexes hôteliers à couper le souffle, ainsi Nabilla n'a pas tardé à se dévoiler en bikini léopard, pour notre plus grand bonheur !

Désireuse de garder le contact avec ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, la bombe a lâché en légende d'un cliché la montrant quelque peu dévêtue à la plage, non loin du Five Palm Jumeirah Dubaï : "Retrouvez-moi à Dubaï !" Un cliché évidemment très apprécié par ses abonnés. "Je te trouve simplement parfaite Nabilla", "Que du bonheur de te voir comme ça", "Tu as un corps de rêve, une vraie perfection", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Puis, quelques heures plus tard, Nabilla a continué à envoyer des cartes postales à ses "petits shampoings" en dévoilant notamment un cliché d'elle très sexy sous un chapeau de paille...

De très belles vacances qui font envie !