Nabilla taclée dans TPMP : Thomas Vergara impitoyable avec Énora Malagré

Elles ont été collègues et presque complices dans Touche pas à mon poste en 2014, rien ne va plus aujourd'hui entre Énora Malagré (36 ans) et Nabilla Benattia (25 ans). Dès que l'occasion se présente, la blonde de C8 n'hésite pas à adresser un petit tacle à la star de télé-réalité exilée à Londres depuis quelques mois...

C'est ce qu'il s'est passé jeudi 30 mars alors que Cyril Hanouna parlait des récentes mésaventures de la petite amie de Thomas Vergara face à Air France (elle n'a pas pu voyager avec son petit chien Pita et sa valise a été perdue puis cassée !), Énora a alors plaisanté : "Ils ont perdu son cerveau aussi !" Une sortie qui n'a pas plu à l'animateur, très proche de Nabilla, qui a aussitôt demandé à sa chroniqueuse de quitter le plateau quelques instants. "Mais alors, on ne peut rien dire, hein !", a-t-elle lancé en partant.

Bien entendu, sur les réseaux sociaux, le petit ami de Nabilla n'a pas tardé à se manifester. "Fausse jusqu'au bout des ongles. Elle lèche le cul de tous les débiles actuels qui passent dans les émissions et elle se permet de critiquer encore Nabilla. Ma belle, réfléchis avant de parler et ferme un peu le piège à loup qui te sert te bouche... Je parle bien évidemment de la meuf la plus fausse du paf, Énora Malagré", a-t-il tweeté. Et de poursuivre : "Merci à Cyril Hanouna pour le soutien qu'il porte à Nabilla. L'acharnement de certains de ces chroniqueurs fatigue vraiment..."

