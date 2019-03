Nabilla : Tenue transparente renversante pour la Fashion Week de Paris

Tout comme Karine Ferri, Nabilla Benattia se devait d'assister à la Fashion Week qui bat son plein à Paris. Si la semaine de la mode a débuté depuis le 25 février dernier, c'est le 2 mars 2019 que la fiancée de Thomas Vergara a fait sa première apparition très remarquée. L'ex-star de la télé-réalité s'est rendue au défilé de la créatrice anglaise Vivienne Westwood et s'est mise sur son 31 pour l'occasion.

Nabilla a totalement volé la vedette à tous les autres invités de Vivienne Westwood et ce, grâce à sa tenue très féminine. Pour découvrir la collection Automne-Hiver 2019/2020, la fiancée de Thomas Vergara s'est glissée dans un total look vert en dentelle. Il se composait d'un top bustier moulant et d'un pantalon transparent. Autant vous dire que tous les yeux étaient braqués vers Nabilla.

Accro aux réseaux sociaux, Nabilla a posté rapidement son look sur son compte Instagram. La photo a récolté plus de 130 000 likes en moins de 24h. Preuve que la jeune femme de 27 ans est une vraie fashionista qui envoûte ses fans !