Nabilla toujours plus drôle : Ses meilleurs tweets de l'année !

Ainsi, à la question d'un internaute se demandant si "Nabilla est payée pour être conne ou c'est naturel ?", la candidate de télé-réalité devenue businesswoman a répliqué : "Moitié moitié." Plus encore, lors de son passage à l'hôpital pour une blessure à la main, Nabilla s'était elle-même tournée en dérision en réponse à un fan qui lui avait lancé un ironique "On n'avait dit plus de couteau". "C'est différent cette fois", avait-elle alors balancé non sans ironie.

Et quand Milla Jasmine (Les Marseillais et Les Ch'tis VS Le reste du monde) l'invite à prendre place dans son émission SOS Milla (Non Stop Reality), Nabilla fait rire ses fans en répondant : "Je ne suis pas une fille facile !!!" Enfin, plus récemment, après avoir répondu à un tacle de Yann Moix, la jolie brune de 25 ans a réagi à un article titré : "Nabilla vilipende Yann Moix", faisant mine de ne pas comprendre le verbe.

La compilation des meilleurs tweets de Nabilla en 2017 est à retrouver dans notre diaporama ci-dessus !