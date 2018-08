Nabilla transformée : Elle tacle les candidates de télé-réalité trop vulgaires

Révélée à l'âge de 17 ans dans la saison 2 de L'amour est aveugle en 2009 (TF1), Nabilla Benattia a fait du chemin depuis. A l'époque, la compagne de Thomas Vergara adoptait des looks sulfureux et se considérait comme une bimbo. Elle est devenue aujourd'hui une it-girl qui prône l'élégance. C'est ainsi que la jolie brune n'a pas manqué de tacler les nouvelles candidates de télé-réalité, trop vulgaires à son goût.

Le 10 août 2018, Nabilla s'est emparée de son compte Snapchat pour se moquer de ces candidates et pour clasher son ancien style : "Il y a des filles, elles font trop pitié, on dirait moi, genre en 2013 ! Qu'est-ce que je pouvais être débile en 2013 avec mes mini-shorts ras la fouffe là et mes mini-hauts ! Quelle horreur ! Heureusement que dans la vie, on évolue. J'avais 18 ans, j'étais complètement débile."

Nabilla n'a pas mâché ses mots et a estimé que les nouvelles stars de la télé-réalité n'ont pas du tout évolué, comme elle a pu le faire. "Il y a des meufs par contre, elles sont là, elles ont encore 30 ans avec des mini-shorts. Ça va, moi j'avais 18 ans, j'étais complètement débile, mais à un moment donné, il faut évoluer les filles", a-t-elle ajouté avant de continuer : "Franchement, maintenant c'est les petits chemisiers classes. Que ce soit H&M ou Valentino, on s'en fout de la marque, mais faut être classe. C'est tellement cool d'être classe. Franchement on se sent bien, on se sent respectée, on se sent femme."

"Ce n'est plus à la mode et je ne sais pas comment leur dire. Cheveux noirs, mini short, on montre ses seins et ses fesses. C'est nul. Moi je faisais ça en 2013 et je n'avais personne pour me dire comment m'habiller. Là vous êtes dans la génération Instagram et vous avez la chance de voir des looks et de voir ce qui est beau ou pas. Il y a des meufs, elles peuvent porter du Vuitton, Chanel... et elles restent vulgaires", a-t-elle conclu. Suite à cette déclaration, les internautes ont pensé que Nabilla faisait référence à Léana (Les Princes et les Princesses de l'amour 5). Cette dernière a répondu à son tour sur son compte Snapchat : "Je fais ce que je veux et j'assume de m'habiller sexy. Ça, c'est mon problème donc je ne dérange personne. Pourquoi tacler les gens gratuitement ?"