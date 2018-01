Nabilla végétarienne : Maladie, mort d'un proche... Les raisons de son choix !

Gros changement de vie pour Nabilla Benattia : elle a pris la décision de ne plus consommer de viande. Si elle s'était exprimée une première fois sur Twitter pour donner les raisons de ce choix, la compagne de Thomas Vergara a donné de plus amples précisions sur son blog.

Nabilla explique dans un premier temps que ce sont des documentaires sur Netflix – qui lui ont "fait pleurer toutes les larmes de [son] corps" – qui l'ont poussée à ne plus manger de viande. La belle brune de 25 ans a clairement pris conscience de la façon dont étaient traités les animaux et ne veut pas contribuer à leur massacre.

"Ensuite, en voyant tous ces documentaires, j'ai appris que la consommation de viande augmente le risque de diabète. Et ça c'est quelque chose qui me touche très personnellement. Mon grand père est mort du diabète et mon père est diabétique lui aussi. Alors oui, le diabète me fait peur et si je peux faire quelque chose pour éviter d'en avoir dans mon sang, j'ai envie de commencer dès maintenant ! On m'a dit que c'est une maladie à prédisposition génétique. Je veux tout faire pour m'en préserver", a-t-elle ensuite écrit.

Et pour finir, l'ancienne star des Anges a découvert que la consommation de viande pouvait avoir un impact dévastateur sur le réchauffement climatique : "J'ai appris que l'industrie de la viande produit plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des camions, voitures, bateaux et avions réunis (...). Quand j'entends ça, ça me met presque en colère !"

Nabilla végétalienne

Mais ce n'est pas tout. Nabilla ne compte pas uniquement devenir végétarienne. Elle souhaite également tenter de devenir végétalienne, une pratique alimentaire excluant tous les produits d'origine animale. Pour ce faire, la jeune femme a pris un rendez-vous avec un nutritionniste afin de respecter ses nouvelles volontés, tout en apprenant ce dont elle a besoin pour ne pas avoir de carences.

"J'ai aussi entendu dire qu'en devenant vegan, on voyait la différence sur la qualité de la peau et la brillance des cheveux. J'ai trop hâte de savoir !!! J'avais un peu peur d'avoir moins d'énergie et d'être tout le temps fatiguée en changeant d'alimentation, mais là aussi on m'a rassuré. On m'a même dit qu'on se sentait en meilleure santé et moins fatigué qu'en mangeant de la viande régulièrement", a-t-elle conclu sur le sujet. Une initiative qui lui a valu de nombreux compliments de la part de ses fans, sur les réseaux sociaux.