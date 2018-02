Nadège Beausson-Diagne blonde et les cheveux courts : Elle fait l'unanimité

Nadège Beausson-Diagne n'en finit pas de se montrer sous différentes facettes sur les réseaux sociaux ! Après s'être affichée nue sur Instagram il y a peu – une photo sublime qui a beaucoup plu à ses followers –, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste et comédienne de Plus belle la vie, vient de dévoiler qu'elle a été blonde !

Sur le réseau de partage de photos, la comédienne de 45 ans a publié une photo d'elle en noir et blanc, visiblement ancienne, sur laquelle elle a les cheveux presque rasés et blonds qui lui donnent un petit côté Joséphine Baker. "Souvenir. Oui j'ai été blonde ! I was blond ! #remember #blondehair #blanckandblond #blonde #actress #actrice #newface #newhair #nostalgie #shorthair #blackbeauty #parisian #loveit", a-t-elle écrit en commentaire.