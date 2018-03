Nadège Beausson-Diagne : Ses belles rencontres à la Fashion Week de Paris...

Nadège Beausson-Diagne n'avait pas les cheveux blonds et courts lorsqu'elle s'est rendue à la boutique Les suites, à Paris, le 27 février dernier. Invitée à découvrir les nouvelles créations de la styliste Honayda pour la collection automne/hiver 2018 en pleine Fashion Week, l'actrice de 41 ans a participé à l'événement mode avec la chaleur qu'on lui connaît. Souriante, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste et comédienne de Plus belle la vie a croisé la route d'autres personnalités : l'actrice Shirley Bousquet, le comédien Anthony Dupray, en pleines répétitions pour sa prochaine pièce de théâtre, ou encore l'artiste-peintre Caroline Faindt, également compagne de Zinedine Soualem, qui prépare son prochain vernissage.

Séduite par les magnifiques pièces d'Honayda, Nadège Beausson-Diagne a publié plusieurs photos de la soirée sur sa page Instagram. "About yesterday night (à propos d'hier) défilé de la talentueuse @honaydaofficial des belles rencontres @samia_sassi_comedienne @carolinefaindt", a-t-elle commenté avant d'adresser ses félicitations à la styliste et de détailler avec précision tous les éléments de son look du soir, de la tenue au maquillage.