Nadège Lacroix critiquée pour son nouveau nez : Sa réponse !

Nadège Lacroix n'en a que faire des critiques !

Fin décembre, la gagnante de Secret Story 6 (en 2012) se rendait en Tunisie afin d'avoir recours à une rhinoplastie. Une opération qu'elle a partagée avec ses fans sur son blog. "Forcément après ce type d'opération, il y a des hauts et des bas. Quelques angoisses quant au résultat. Et si je préférais mon ancien nez ? Et si mon charisme s'en était allé lors de l'opération ? Je ne veux pas ressembler à tout le monde", écrivait-elle notamment. Après quoi, elle avait dévoilé les photos de son nouveau nez.

Des clichés rapidement décriés par ses détracteurs. Nadège Lacroix a donc profité de son passage dans le Mad Mag (NRJ12) ce lundi 6 mars 2017 pour leur répondre : "Je pense qu'à partir où du moment où on s'expose médiatiquement, on s'expose à la critique. Il y a des gens qui m'aiment bien, d'autres pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis quelqu'un de très simple, je ne me prends pas la tête. Ça fait des années qu'on me dit que je suis laide, que mon nez est moche, que je ressemble à un requin. Et d'un coup je me refais le nez et on me critique encore plus..."

La jeune femme, bientôt de retour dans la saison 2 de Ridiculous made in France sur MTV, préfère donc ne pas prendre en compte les commentaires négatifs.