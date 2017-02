Nadège Lacroix, victime d'une chirurgie ratée ? Son nouveau nez dézingué...

Le nez de Nadège Lacroix ne cesse de faire parler. Si la gagnante de Secret Story 6 (TF1) avait annoncé en décembre dernier que son appendice commençait à "dégonfler" après avoir été opéré quelques semaines plus tôt en Tunisie, il semblerait que le résultat ne soit toujours pas très convaincant pour de nombreux internautes !

Mercredi 1er février, Nadège (30 ans) a effectivement reçu des centaines de commentaires (très) négatifs après avoir publié un tout nouveau selfie. "Ça caille ici et il y a rien à faire ! Welcome to Geneva ! Vivement l'été parce qu'à part des bateaux... On s'ennuie ! #bored #boringcity #geneve #nolife #homesweethome #vivementjeudi", commentait-elle en légende de cet auto-portrait décrié.

Malheureusement pour elle, les internautes se sont moins inquiétés pour l'ennui que la starlette pouvait éprouver que pour la nouvelle apparence de son visage. Entre son nez très arrondi et ses lèvres ultra-pulpeuses, Nadège a su attirer l'attention de ses nombreux haters.

"Tu étais nettement plus belle avec ton nez d'avant, il avait du caractère et avait une belle forme. Il faisait ta beauté, tu as tout gâché là", "Je t'aime toujours mais c'est pas très beau, je te préférais avant", "Bon, tu peux retourner à la clinique pour ton nez !", "Il paraît plus gros qu'avant ton nez", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication. Dur.