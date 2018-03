Nadia Comaneci : Quarante ans après ses exploits, la gymnaste toujours au top

Mardi 6 mars, une silhouette toute de blanc vêtue joue un match de tennis caritatif en présence des championnes Victoria Azarenka et Serena Williams, de la joueuse de basket Lisa Leslie, du DJ Bob Sinclar ou encore des acteurs Luiz Guzman et Colton Haynes dans le cadre de la 14e édition annuelle du Desert Smash 2018 à La Quinta en Californie. Cette femme de 56 ans, au coup droit puissant, n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de l'ancienne gymnaste Nadia Comaneci, une athlète qui, à l'instar de Leslie Jone en basket et de Serena Williams en tennis, a écrit l'histoire de son sport.

1.00

En juillet 1976, lors des Jeux olympiques de Montréal, Nadia Comaneci a marqué le monde entier. La jeune athlète de 14 ans est à la première à obtenir la note maximale de 10. Pour la petite histoire, le "tableau de score n'était pas programmé pour la perfection. Il affiche '1.00'", comme l'écrivait en octobre Le Monde dans un portrait consacré à l'athlète. Lors de ses olympiades, cette frêle fillette à peine adolescente décroche ce 1.00 à sept reprises.

Ce n'est plus une enfant mais une machine, gracile et impeccable, qui obtiendra au cours de sa carrière cinq titres olympiques, trois médailles d'argent et une de bronze, ainsi que deux titres mondiaux et neuf européens. Sur YouTube, on ne compte plus les vidéos montrant les exploits de Nadia Comaneci lors de ces olympiades de Montréal.