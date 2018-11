Nadine Samuels : La popstar condamnée à de la prison pour avoir tué une cycliste

Descente aux enfers pour Nadine Samuels. Connue outre-Manche pour faire partie du girlsband M.O., trio qu'elle forme depuis 2012 avec ses acolytes Annie Ashcroft et Frankee Connolly et qui avait notamment assuré ces derniers temps les premières parties du groupe Little Mix, la chanteuse de 27 ans a été condamnée vendredi 23 novembre 2018 à une peine de prison pour avoir tué une cycliste lors d'un accident de la circulation.

Selon le Daily Mail, les faits se sont produits en mars dernier sur une route de Hemel Hempstead (nord-ouest de Londres). Nadine Samuels, qui était au volant de sa Ford bleue, ne s'est pas arrêtée à un rond-point alors qu'une voiture était pourtant en train d'attendre devant elle pour laisser passer Debbie Mills, qui se déplaçait à vélo. Nadine Samuels, qui assure qu'elle a "regardé à droite" et qu'elle "n'a pas vu" Debbie Mills, a alors violemment percuté la cycliste. Coiffée d'un casque, la femme de 54 ans a "été projetée dans les airs avec une telle force qu'elle a heurté le pare-brise de Samuels et la route".

Après la collision, Nadine Samuels a immédiatement appelé les secours mais elle était dans l'incapacité de parler au téléphone tant elle était en état de choc. Un autre conducteur présent sur place a pris en charge l'appel des ambulanciers. Héliportée d'urgence, Debbie Mills a "subi un traumatisme crânien" important. Elle est décédée quelques instants plus tard à l'hôpital.

Sa vie nous a été arrachée

L'époux de la victime, Kevin Mills, a déclaré dans un communiqué : "Nous étions mariés depuis près de vingt-cinq ans. Nous avions prévu de partir en vacances pour la première fois sans nos enfants. Nous avions prévu tellement de choses ensemble. Nous souffrons tellement depuis que Debbie est morte. Sa vie nous a été arrachée", lit-on sur le Daily Mail.

Nadine Samuels, qui a également été interdite de conduite jusqu'en 2020 et qui n'a jamais commis une seule infraction "en trois années de permis", n'a cessé de répéter qu'elle était rongée par les remords lors des audiences. Lors de sa sentence, le juge Michael Kay QC a déclaré : "Il n'y a rien que je puisse dire ou faire qui puisse redonner la vie à une famille en deuil. (...) Ce n'est pas une inattention momentanée, les signaux d'alerte étaient là, il y avait une voiture qui attendait au rond-point. À cause de la nature de votre conduite et des signes avant-coureurs de danger et de conséquences terribles, il doit y avoir une peine privative", a-t-il tranché.