Nâdiya annonce son retour en musique après neuf années de silence

Vous aviez adoré les tubes Parle-moi, Et c'est parti, Si loin de vous, Amies-ennemies ou encore Roc (tous sortis entre 2004 et 2007) de la chanteuse Nâdiya ? Sachez que l'artiste de 44 ans est actuellement en train de préparer son grand retour en musique !

Après neuf ans d'absence et un passage par Danse avec les stars en 2011, la chanteuse a en effet annoncé sur son compte Facebook qu'elle était en ce moment même en studio afin d'enregistrer les chansons qu'elle espère être les tubes de demain ! "Work in progress #studio #musique #2017 ! À partager sans modération", a renseigné Nâdiya ce 28 juillet 2017 en légende de plusieurs photos d'elle en plein travail.

Naturellement, la nouvelle de son retour imminent sur le devant de la scène a fait très plaisir à ses nombreux fans. "Tu nous manques terriblement, reviens vite !", "Ça fait plaisir de te voir travailler, ta belle voix manque, j'ai hâte d'écouter ce nouvel album", "C'est sérieux ? J'ai limite les larmes aux yeux là", pouvait-on lire dès les premières réactions très enthousiastes.

Le dernier album en date de Nâdiya, Électron libre (2008), contenait notamment le tube Tired Of Being Sorry (Laisse le destin l'emporter) en duo avec Enrique Iglesias et No Future in the Past avec Kelly Rowland.