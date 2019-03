Nâdiya fière de son fils Yanis : "Il connaît toutes mes chansons par coeur"

"J'ai pu élever et voir grandir mon fils qui n'avait que 11 ans quand je me suis arrêtée (...). Je voulais être présente pour lui offrir un cadre maternel structurant. Et lui transmettre des valeurs. A présent, il a 20 ans, il est respectueux, équilibré et bien dans sa peau." L'interprète de Tired of being sorry poursuit alors : "Aujourd'hui, il est fier de sa mère. Il est pudique mais je me suis rendue compte qu'il connaît toutes mes chansons par coeur."

Comme sa mère avant lui, championne d'athlétisme au début des années 1990, le jeune homme se dirige vers une carrière de sportif : "Il fait sport-études en football. Et il est très doué", confie la chanteuse de R'n'B. Il ne reste plus qu'à guetter un jeune prodigue du côté des terrains !