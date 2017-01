Naëlle (La Villa des coeurs brisés 2) : Adieu Lakhdar, elle a retrouvé l'amour !

Grâce à La Villa des coeurs brisés 2, Naëlle et Lakhdar se sont aimés. Mais, deux mois après la fin du tournage qui s'est déroulé cet été, les tourtereaux se sont séparés. La candidate de télé-réalité s'est confiée à Sam Zirah à qui elle a révélé ne plus être un coeur à prendre !

"Très rapidement après la fin de l'aventure, j'ai découvert que Lakhdar était très télé, parlait beaucoup de la télé et aimait fréquenter des gens de télé... Moi, j'ai repris ma vie de maman et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage dans nos vies", a confié la jeune femme au sujet des raisons de leur rupture. Mais, ce n'est pas uniquement à cause de cela qu'ils se sont séparés. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les SMS que son ex a envoyés à Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers). Et ce, même s'il n'y a pas eu tromperie.

Plusieurs semaines après leur rupture, les deux ex sont toujours en contact, se respectent et Naëlle a retrouvé l'amour ! "Je suis en couple depuis quelques mois et j'ai rencontré une personne avec qui je suis bien. Une personne plus âgée que moi, il a 28 ans, et qui me correspond. Il me rend la plus heureuse, il me complète et il s'entend très bien avec mon fils. Tout est parfait ", a-t-elle déclaré.

Par amour pour son chéri et afin de donner toutes ses chances à son couple, Naëlle a décidé d'arrêter la télé-réalité. Elle n'a d'ailleurs même pas daigné passer le casting des Anges 9 quand la production l'a approchée !