Naëlle (Villa des coeurs brisés 2) trompée par Lakhdar ? Le candidat s'explique

Mercredi 4 janvier 2017, Lakhdar était l'invité d'Aymeric Bonnery - remplaçant d'Ayem Nour durant ses vacances - dans le Mad Mag de NRJ12. L'occasion pour le candidat de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) de s'exprimer sur les rumeurs d'infidélité.

Au cours de son aventure au Mexique, l'ancien participant de Garde à vous (M6) s'est mis en couple avec Naëlle. Leur histoire n'a malheureusement pas duré bien longtemps après le tournage de la télé-réalité. La faute à une infidélité ? C'est ce que les rumeurs annonçaient !

En effet il s'est murmuré que Lakhdar a eu une liaison avec Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers, Les Anges 9) et que Naëlle a découvert des messages compromettants. Une version formellement démentie par le jeune homme : "Je n'ai pas trompé Naëlle. Anissa n'est pas une amante, c'est juste une amie. Il n'y a jamais eu plus, on a juste parlé."

Pour l'heure, Naëlle ne s'est pas encore exprimée sur le sujet. Anissa, actuellement à Miami pour le tournage des Anges 9, s'en chargera peut-être à son retour en France.