Naess Ross et Kimberly Ryan, mariés : Sa mère Diana Ross est aux anges !

C'est sans doute l'un des mariages les plus glamour de 2017 qui avait lieu ce week-end du 10 et 11 juin. Comme le prouvent les clichés que Tracee Ellis Ross a partagés sur les réseaux sociaux, son petit frère Naess Ross et sa compagne Kimberly Ryan se sont dit "oui, pour la vie" sous le regard bienveillant de la légende de la soul américaine Diana Ross.

C'est dans une robe d'un blanc immaculé et avec un ventre prêt à éclater – elle est sur le point d'accoucher de son second enfant – que la sublime Kimberly apparaît sur les nombreux clichés que l'on peut notamment voir sur Instagram. Le couple a décidé de célébrer son amour dans une ambiance plus que cosy et champêtre au Rancho Dos Pueblos à Goleta, en Californie. Au programme : couronnes de fleurs et chapeaux de paille, l'ambiance était champêtre à souhait pour ce premier jour en tant que monsieur et madame Ross.

Si porter du blanc à un mariage est d'ordinaire très mal vu, cette règle ne s'applique pas pour Queen Diana. L'interprète du célèbre tube I'm Coming out était vêtue d'une sublime pièce blanche – une robe au décolleté XXL – qui n'a pas manqué de faire (légèrement) de l'ombre au tandem. En plus de cela, sa soeur Tracee Ellis Ross portait avec beaucoup d'élégance une robe nacrée à bretelles fines... La femme d'Evan (frère du marié), Ashlee Simpson accompagnée de sa soeur Jessica Simpson, a également assisté à la cérémonie. En bref, un dresscode totalement blanc que les invités ont respecté pour la plupart et qui rappelle le mariage de Solange Knowles le 17 novembre 2014 dernier.

La saison des mariages est bel et bien lancée...