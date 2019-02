Nagui accusé de tricherie : La production réagit et fait une proposition !

Cette séquence de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 a beaucoup agacé. Dimanche 24 février, Nagui a été accusé d'avoir largement favorisé une candidate, Patricia, à un moment critique de l'émission du jour...

Face aux nombreux retours agacés des téléspectateurs, la production de l'émission – interrogée par nos confrères de Télé Star – a tenu à réagir. Elle a statué d'entrée de jeu : "Tout le monde veut prendre sa place est un jeu qui existe depuis maintenant douze ans. Aujourd'hui encore, nous réfléchissons à de possibles évolutions pour le perfectionner et conforter son formidable succès. Par exemple, faut-il poser toutes les questions supercash aux quatre candidats encore en lice ? Deux questions suffisent-elles pour éliminer un candidat de manche 1 ? Faut-il répéter la question après le temps réglementaire ? Autant de questions que soulève la pratique quotidienne et sur lesquelles nous travaillons."

En ce qui concerne le candidat lésé, Stéphane, la production a ajouté : "Comme nous sommes particulièrement attentifs à ce que chacun garde un souvenir positif de son passage parmi nous, nous serons ravis de lui proposer de revenir bientôt rejouer avec nous."

Pour rappel, alors que Patricia et Stéphane s'affrontaient pour arriver en finale, le compagnon de Mélanie Page avait questionné la première : "À quel groupe de hard rock doit-on cette chanson ? Elle est reprise ici à la cornemuse, donc en version bretonne. Vous devez retrouver non pas le titre mais le groupe de hard rock qui a fait la version originale. Donnez-moi un groupe de hard rock." Une formulation claire à laquelle Patricia, visiblement perplexe, avait répondu : "Tri Yann." Si cette mauvaise réponse aurait dû suffire à la disqualifier, l'animateur avait souhaité lui donner une deuxième chance en ajoutant : "Un groupe de hard !" Un énorme coup de pouce puisque Patricia avait alors trouvé par hasard la bonne réponse, "ACDC", lui permettant de battre son concurrent. Un réel moment de flottement avait ensuite envahi le plateau avec des regards qui en disaient long...