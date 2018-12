Nagui amoureux de Mélanie Page : Ce détail inattendu qui l'a fait craquer

Entre Nagui et son épouse Mélanie Page, c'est l'amour fou. Le couple s'est rencontré en 2000 et, dix ans plus tard, l'animateur épousait à l'actrice australo-britannique. De cette union sont nés trois enfants : Roxane (14 ans), Annabel (10 ans) et Adrien (6 ans). Auprès de nos confrères du magazine Télé Star, la star de France 2 fait quelques confidences sur sa vie privée.

Nagui révèle alors avoir été amoureux de France Gall plus petit. "Je l'avais vue dans une émission de Guy Lux. Elle avait une robe à paillettes très seventies, j'ai halluciné tellement elle était courte", poursuit-il. Cet amour pour l'interprète du titre Poupée de cire, poupée de son, disparue en début d'année, l'a suivi dans le temps. "En y repensant, je me demande si la ressemblance avec Mélanie n'aurait pas joué inconsciemment !", ajoute l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place.

Il faut dire que France Gall et Mélanie Page sont toutes les deux blondes et coiffées d'une frange. La chanteuse et l'actrice partagent un autre aspect physique : elles ont toutes les deux les traits du visage fins. Rappelons qu'avant de tomber sous le charme de son épouse, Nagui était en couple avec l'animatrice Marine Vignes, avec qui il a eu une fille, Nina (21 ans). Et, sans surprise, Marine Vignes est blonde, aux traits fins...

