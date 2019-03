Nagui amoureux de Mélanie Page : Pourquoi il se "met une pression"

Ah l'amour, on ne peut pas vivre sans. Mais il n'est pas toujours aisé de savoir si l'on est véritablement amoureux, Nagui peut en témoigner. Ce samedi 30 mars 2019, l'animateur âgé de 57 ans était aux commandes d'un nouveau numéro de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2. Et il a fait de belles confidences sur l'amour qu'il ressent pour son épouse Mélanie Page.

Après qu'un candidat prénommé Clément a confié qu'il n'avait jamais connu un amour si fort avec sa femme, Nagui a admis : "Je vais vous faire une confidence : je suis exactement dans le même état que vous. J'ai passé ma vie à croire que j'aimais, à dire des 'je t'aime' parce que je me dis, 'ouais ça doit être ça', ça doit s'appeler comme ça. On aime bien être avec quelqu'un, mais voilà. Et puis d'un coup, quand arrive LA personne, on a un regard, on a une chair de poule, elle est pas là..."

Celui qui est aussi aux commandes de N'oubliez pas les paroles ne s'est pas arrêté là ! Il a aussi révélé qu'il avait bien du mal à vivre sans Mélanie Page : "On se demande comment on pourrait respirer sans elle et on se met une pression." De tendres paroles qui devraient émouvoir l'actrice de 43 ans.

C'est en 2000 que Nagui a rencontré Mélanie Page. Dix ans plus tard, il disait "oui" à la belle australo-britannique avec laquelle il a eu trois enfants : Roxane (15 ans), Annabel (11 ans) et Adrien (7 ans). En 2017, il confiait au Parisien week-end qu'il avait un petit rituel pour toujours plaire à sa moitié : "Si vous partez du principe que votre compagne est acquise, c'est foutu. Tous les matins, je fais ma gym, trente minutes d'abdos et de pompes, pour plaire à ma femme. J'ai envie de rester bien 'gaulé' pour qu'elle ne voie pas de poignées d'amour, de bouée..."