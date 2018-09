Nagui : Après s'être fait "déchirer" pour son maillot des Bleus, il s'explique

On le sait, Nagui est un fan inconditionnel du ballon rond. Lors de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, l'animateur de Tout le monde veut prendre sa place (France 2) avait assisté à chacun des matchs des Bleus, du début en phase de poules jusqu'à la consécration lors de la finale face à la Croatie.

Peu de temps après, le mari de Mélanie Page avait laissé exploser sa joie sur les réseaux sociaux en publiant des photos avec des joueurs ou dans les tribunes, mais il avait surtout fait sensation lorsqu'il s'était affiché en portant fièrement le maillot - encore inédit et pas encore en vente à ce moment là - avec les deux étoiles. De quoi sérieusement agacer les internautes.

Mardi 18 septembre 2018, Nagui est revenu sur les attaques dont il était la cible durant l'été dans La bande originale de France Inter : "Je me suis fait déchirer sur les réseaux sociaux à cause de ça : "De quel droit tu as les deux étoiles avant les autres ?", se souvient-il.

Afin de calmer les ardeurs de ses détracteurs, Nagui explique comment il a fait pour recevoir ce maillot tant convoité parmi les premiers et la raison est très simple... Très proche de l'entraîneur Didier Deschamps, ce dernier "a eu la gentillesse de [lui] offrir". Aussi, il précise que le t-shirt était en réalité "un prototype" et donc un modèle qui n'allait pas être mis en vente par l'équipementier officiel, Nike : "Il servait "d'épreuve", de prototype avant de fabriquer les autres."

Amis depuis près de vingt ans, Nagui et Didier Deschamps ont partagé beaucoup de moments inoubliables ensemble. Il était donc évident que le coach des Bleus lui fasse ce plaisir.