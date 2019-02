Nagui au bord des larmes face à la mort d'un membre de N'oubliez pas les paroles

Mercredi 27 février 2019, Nagui s'est laissé envahir par l'émotion à la fin de son émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Le compagnon de Mélanie Page a en effet voulu rendre hommage à "Vianou", un membre de la production du programme musical qui est décédé récemment.

La voix de plus en plus nouée, Nagui a lâché face caméra : "On va finir l'émission avec vos applaudissements. Comme un artiste nous a quittés, un artiste qui travaillait avec nous, qui faisait partie de l'équipe de casting, Vianou, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. On a une pensée pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis, pour tous ceux qui aimaient Vianou, il était impossible de ne pas aimer Vianou... On pense fort à toi. Salut l'artiste !"

Nagui n'a pas été la seule figure de N'oubliez pas les paroles à rendre hommage à Vianou. Héloïse, une ancienne "maestro" du show qui était restée plusieurs semaines dans l'émission en novembre 2017, a indiqué sur Twitter en commentaire de plusieurs photos du jeune homme disparu : "Vous ne le connaissiez pas, il travaillait dans l'ombre, aux côtés des candidats et des danseurs qui mettent l'ambiance dans le public. Vianou était à l'image de l'ensemble de l'équipe, un vrai rayon de soleil. Il a accompagné mon parcours et je ne l'oublierai pas."

Une séquence émouvante que nous vous proposons de retrouver dans notre player.