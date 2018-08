Nagui braqué par un mafieux : Il raconte son terrifiant souvenir

C'est une mésaventure peu rassurante qui est arrivée à Nagui dans sa jeunesse. Alors qu'il présentait son émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, l'animateur accueillait un nouveau candidat prêt à pousser de la voix pour espérer devenir grand Maestro. Ce dernier venait d'annoncer son métier de DJ quand Nagui s'est souvenu d'une terrible anecdote...

En effet, bien avant son succès à la télé, Nagui enchaînait les petits boulots et a même offert ses services à une boîte de nuit en assurant le job derrière les platines. C'est à ce moment-là qu'il a eu la peur de sa vie : "Un monsieur est venu me voir pour me demander de passer une musique (...) mais comme c'est plutôt un slow et que je venais de réussir à faire lever les gens, je lui dis oui, mais pas maintenant. Il est revenu et il m'a dit : 'T'as pas compris'", raconte-t-il avec l'accent italien. "D'un coup, je sens un truc froid dans le cou...Un gun..."

Nagui a fini par comprendre que son interlocuteur peu aimable évoluait en réalité dans le milieu de la mafia... Après cette expérience, le mari de Mélanie Page a complètement lâché sa petite carrière de DJ. Un mal pour un bien puisqu'il est devenu au fil des années l'un des animateurs préférés des Français.

S'il apparaît chaque jour à l'écran, Nagui est pourtant bien loin des plateaux télé. Il passe ses vacances dans le Sud de la France, à Saint-Tropez, en compagnie de son très bon ami Didier Deschamps, à qui il a d'ailleurs récemment fait une jolie déclaration.