Nagui : Ce gros raté cinéma qu'il aimerait faire oublier...

Justement très proche de son père, mais aussi de sa mère, tous les deux décédés, l'animateur les a évoqués avec nostalgie et émotion sur le plateau de Salut les Terriens : "Mes parents m'ont inculqué des valeurs, des valeurs de respect, des valeurs de travail et c'est vrai qu'ils ne sont plus là. Ouais. Et c'est vrai que ça me manque."

S'agissant du cinéma, le mari de la jolie Nathalie Page avait avoué son rêve de septième art en septembre dernier, au Parisien. "J'ai rêvé d'une carrière d'acteur il y a vingt ans. Quand Michel Hazanavicius m'a dit 'Toi, t'as une gueule'. Il m'a fait jouer dans Mes amis. J'y croyais vraiment. Mais sur le tournage, la magie a disparu. Moi acteur, c'est faire insulte à des Vincent Cassel ou Michel Bouquet, un mec généreux et loin du star system", avait-t-il révélé. Dans Mes amis, sorti en 1999, Nagui interprète son meilleur rôle, le sien.

Olivia Maunoury