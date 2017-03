Nagui ému aux larmes en évoquant ses parents disparus : "Ça me manque..."

Samedi 18 mars, Thierry Ardisson recevait Nagui dans Salut les Terriens sur C8. Au cours de l'interview de l'animateur de N'oubliez pas les paroles (entre autres !) sur France 2 et de La Bande originale sur France Inter, ce dernier s'est montré extrêmement ému lorsque l'homme en noir a évoqué son enfance et ses parents disparus...

"Nagui, quand vous étiez petit, c'était le salon enfumé par les cigarettes de votre père, la table de travail de vos parents tous les deux profs, la table encombrée de copies à corriger, de fiches de cours... Vous faites vos devoirs et votre père vous dit 'Quel que soit le métier que tu feras, premier ministre ou balayeur, sois le meilleur'", a raconté Thierry Ardisson – sur fond de musique mélancolique – alors qu'il retraçait le parcours de son invité. Très touché par ce récit, Nagui a commenté les larmes aux yeux : "Mes parents m'ont inculqué des valeurs, des valeurs de respect, des valeurs de travail et c'est vrai qu'ils ne sont plus là. Ouais. Et c'est vrai que ça me manque."

Au cours de l'entretien, Nagui a d'ailleurs avoué que c'était par rapport à ses parents, à leur mémoire, qu'il avait voulu travailler sur France Inter (où il anime La Bande originale). "C'était la radio qu'écoutait ma maman...", a-t-il commenté, appuyant les propos de Laurence Bloch (directrice de France Inter) qui évoquait déjà une volonté de sa part de rejoindre "une radio intellectuelle" en clin d'oeil à ses parents.

