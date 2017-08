Nagui : Gêné et amusé après avoir vu la culotte de deux candidates...

Jeudi 3 août 2017, dans son émission quotidienne Tout le monde veut prendre sa place (France 2), Nagui a fait une réflexion assez coquine à deux candidates éliminées alors qu'il posait une question aux téléspectateurs entre deux manches.

En effet, tandis qu'il effectuait un mouvement rapide pour se retourner vers le public présent sur le plateau au détour d'une question, l'animateur de 55 ans – heureux auprès de sa compagnie Mélanie Page – a visiblement surpris l'intimité de deux femmes, prénommées Evodie et Claude, dont les jambes n'étaient pas croisées alors même qu'elles portaient de jolies robes estivales.

"Si vous pouviez juste croiser les jambes, merci les filles ce serait gentil ! Parce que là, je me retourne... et d'accord... mais croisez les jambes s'il vous plaît !", a-t-il lancé très amusé. Et la star de rejouer sa surprise devant le spectacle qui s'offrait malencontreusement à lui.

