Nagui : Sa blague sexuelle très osée sur sa femme Mélanie Page

Vendredi 2 juin 2017, dans son émission à succès Tout le monde veut prendre sa place (France 2), Nagui a fait une plaisanterie très, très coquine alors qu'il parlait de sa femme Mélanie Page devant plus d'un million et demi de téléspectateurs.

En effet, alors qu'un candidat du jeu essayait de démontrer que l'animateur ne se rappelait peut-être pas tous les détails de sa love story avec sa femme Mélanie, Nagui (55 ans) a d'abord sagement indiqué : "Je me suis marié en 2010, on s'est rencontrés le 7 mai 2000, je peux même dire que c'était un samedi soir... Une autre question ?"

Puis, alors que le candidat, qui s'était un peu embrouillé quant à sa propre relation, le félicitait, Nagui a continué avec humour : "J'suis prêt, j'suis prêt, je connais ma femme par coeur ! Et j'ai pas encore fait le tour !... Enfin, je veux dire que je la découvre tous les jours !... Et des fois je prends un raccourci et je prends le tunnel !" Une sortie très triviale qui a beaucoup surpris les candidats, mais qui a inévitablement provoqué de nombreux rires en plateau.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !