Nagui s'en prend aux frères Bogdanoff dans "Tout le monde veut prendre sa place"

Nagui fait encore une fois parler de lui pour son franc-parler dans son émission Tout le monde veut prendre sa place. Après avoir plusieurs fois taclé des candidats, mais aussi des personnalités comme Franck Dubosc, et même sa femme, Mélanie Page, c'est au tour des frères Bogdanoff d'en prendre pour leur grade sur le plateau de France 2.

Ce lundi 20 août 2018, l'animateur accueillait ainsi de nouveaux candidats prêts à relever le défi pour remporter le privilège de s'asseoir sur le fameux fauteuil rouge. Et alors qu'il posait une question sur le film Banzaï (1980) dans lequel Coluche, sévèrement piqué par des moustiques, apparaît le visage déformé, Nagui s'est laissé aller à une comparaison douteuse. En effet, il a comparé le physique exagérément gonflé du personnage du film à celui des célèbres frères jumeaux Igor et Grichka Bogdanoff. "Ça me rappelle les deux frères là... Comment ils s'appellent ?", s'amuse-t-il a demander.

Malheureusement, ce rapprochement n'a pas eu l'effet escompté puisque Nagui s'est rapidement repris, toujours moqueur, face à un public dans l'embarras : "Il est pas gentil Nagui hin, il est pas gentil."